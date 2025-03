Centrummanager: Geef Oranjevereniging een steuntje in de rug

Door: Redactie

Centrummanager Daphne de Haan vindt dat ondernemers wel een donatie zouden mogen overwegen aan de Oranjevereniging Haren.

In een pleidooi dat zij onlangs hield in de richting van ondernemers zegt zij dat de Oranjevereniging feitelijk ieder jaar een druk bezocht event in het dorp organiseert, dat niet alleen bijdraagt aan het ondernemersklimaat, maar ook aan de leefbaarheid van Haren in het algemeen. Een flink deel van de Harenaars beleeft op Koningsdag plezier in het centrum van Haren, onder andere met de jaarlijkse vrijmarkt rond de Dorpskerk.

De Haan prijst het doorzettingsvermogen van de Oranjevereniging en vraagt een beetje support, maar ook een financiƫle bijdrage. Deze oproep doet zij ook aan inwoners van Haren. Wie aan haar oproep gehoor wil geven kan deze link gebruiken:

https://tikkie.me/pay/O-VER-HAREN/4uvfNvqiP6BxzowQSzaRUy

Foto’s: Ton Wester