Chemisch afval; na 1 januari gaat het anders in Haren. Dorpen krijgen nu ook inzamelpunt.

Nieuws:

Door: Redactie

De nieuwe Afvalwijzer Groningen voor 2023 staat op internet. De belangrijkste verandering voor Haren en omstreken betreft de chemokar. Na 1 januari staat die alleen nog op vrijdag en zaterdag bij de milieustraat aan de Van Maerlantlaan. De woensdag komt dus te vervallen. Daar staat tegenover dat de chemokar wel vier keer per jaar de dorpen Glimmen, Onnen en Noordlaren zal aandoen.

De reden voor de wijziging is simpelweg dat er heel weinig gebruik werd gemaakt van de chemokar op woensdag. Met de nieuwe aanwezigheid in de dorpen denkt de gemeente de dienstverlening aan bewoners te kunnen verbeteren.

Afvalwijzer Groningen is te vinden op www.mijnafvalwijzer.nl. Wie dat makkelijk vindt, kan daar het jaarschema downloaden en printen. U kunt de Afvalwijzer ook op uw mobiel of tablet raadplegen, via de app. Met deze (gratis) app krijgt u alle informatie, precies op maat voor uw adres. Ook kunt u de app zo instellen, dat u een signaal krijgt op de dagen dat de verschillende afvalsoorten worden ingezameld. Ga naar Google Play of Appstore om de app ‘Afvalwijzer Groningen’ te installeren.