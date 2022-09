ChristenUnie wil duofietsvriendelijke fietspont Zuidlaardermeer; 1,2 miljoen beschikbaar

Door: Redactie

De fietspont van het Zuidlaardermeer, die Hoogezand met Noordlaren verbindt, is een attractie. Maar minder geschikt voor minder mobiele mensen. Verrassend genoeg werpt de ChristenUnie in zowel Provinciaal als Gemeentelijk bestuur zich op als behartiger van de belangen van rolstoelers en berijders van b.v. driewielers en duofietsen.

De ChristenUnie wil dat de fietspont over het Drentsche Diep bij het Zuidlaardermeer goed toegankelijk is voor mensen met een beperking. Daarom vragen de ChristenUniefracties van de provincie Groningen en de gemeenten Groningen, Tynaarlo, Midden-Groningen het Groningse provinciebestuur en de gemeentebesturen zich hiervoor in te zetten.

De fietspont aan de noordzijde van het Zuidlaardermeer maakt het mogelijk met het Drentsche Diep over te steken. Omdat de pont aan het einde van zijn levensduur zit, zal hij volgend jaar vervangen worden. Ook zal de pont verplaatst worden omdat de eigenaren van de grond waar de pont nu aanlegt, niet langer aan de vaarverbinding willen meewerken.

Volgens de ChristenUnie is dit een goede gelegenheid om de fietspont beter toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Statenlid Fredric Geijtenbeek: “De huidige fietspont is niet toegankelijk voor duofietsen en sommige driewielfietsen. Ook drijft de pont weg van de wal tijdens het opstappen en is het lastig om de pont te bedienen. Wij vinden het belangrijk dat ook mensen met een beperking en ouderen prettig gebruik kunnen maken van de nieuwe fietspont.”



De provincie Groningen, de gemeenten Groningen, Tynaarlo, Midden-Groningen en het Groninger Landschap trekken samen 1,2 miljoen euro uit voor de nieuwe fietspont. Geijtenbeek: “Voor dat bedrag moeten we toch kunnen zorgen dat iedereen de pont gebruiken kan.”