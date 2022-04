Coalitie op komst met nieuwkomers PvdD en SP

Door: Redactie

Vandaag heeft informateur Mattias Gijsbertsen zijn advies aangeboden aan de raadsfracties van de gemeente Groningen. Zijn advies is om een formateur aan te stellen voor de formatie van een college, gesteund door een raadsmeerderheid van GroenLinks, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, SP en ChristenUnie.

De afgelopen weken heeft hij onderzocht welke coalitie van partijen de komende vier jaar in staat is een stabiele politieke samenwerking vorm te geven, een gezamenlijke visie op te bouwen, verbinding kan maken met de hele gemeente en de bestuurskracht heeft die van de zesde gemeente van Nederland verwacht mag worden. Daarbij zijn niet alleen de belangrijkste politieke thema’s en discussiepunten voor de komende jaren verkend, maar is ook aandacht besteed aan het opbouwen van vertrouwen en onderling commitment tussen de beoogde coalitiepartners.

Onderdeel van de opdracht was ook een inventarisatie te doen van de mogelijkheden die door de Groningse partijen worden gezien om de relatie tussen lokale overheid en inwoners te versterken, mede in het licht van de lage opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen. Gijsbertsen adviseert om een raadsbreed traject te starten om te komen tot een actieplan 2022-2026 voor de versterking van de verbinding tussen de gemeentelijke overheid en inwoners van Groningen. Naast de inhoudelijke winst die dit kan opleveren, kan dit direct een oefening zijn in het komen tot een agenda van de raad zelf, te beginnen bij een onderwerp dat door alle partijen als aandachtspunt wordt erkend en waarbij de raad als geheel een belang heeft.