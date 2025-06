Column Bert Heikens, huisarts in Haren (juni 2025)

Column:

Door: Redactie

Oud

Met een gevoel van dankbaarheid zit ik weer klaar om een nieuwe column te schrijven voor de volgende editie van Haren de Krant. De krant die ooit bedacht werd door Hein Bloemink en die nog steeds, iedere maand in Haren op de mat valt. En dat al 30 jaar lang! In 1995 begon Hein ermee, en slechts vijf jaar later, in 2000, startte ik als huisarts in ons mooie dorp. Voor mij is het dan ook vanzelfsprekend dat deze krant er altijd geweest is. Leesbaar en gezellig, laagdrempelig, en bovenal: de krant schept een echt Harens ons-kent-ons gevoel.

Na al die jaren werk ik nog steeds elke maand met veel plezier aan mijn column. Het geeft me het gevoel dat ik op heel bescheiden wijze toch deelgenoot ben van de historie van deze unieke krant.

Hein is een bijzondere en veelzijdige man. Onlangs beluisterde ik een aantal van zijn podcasts, waarvan er één me bijzonder is bijgebleven. Een pareltje, juist vanwege het intrigerende thema: ouderdom. In deze aflevering interviewt Hein de oud-journalist en NOS-journaalpresentator Rien Huizing. In de jaren ’80 keek ik vaak naar hem in het NOS Journaal, net als veel andere Nederlanders. En zelfs nu, op zijn indrukwekkende leeftijd van 93 jaar, herken ik nog steeds zijn gezicht en zijn stem. Het was prachtig om Rien Huizing te horen vertellen hoe hij de ouderdom accepteert zoals die is. Tegelijkertijd vond ik het ook verdrietig om te horen dat hij het gevoel heeft buiten de maatschappij te staan. Hij vertelde hoe zijn dochter regelmatig langskomt en daarna weer vertrekt en dat dit afscheid nu anders voelt dan toen hij zelf nog midden in het leven stond. Het raakt hem diep, dat alleen achterblijven. Het gaf me stof tot nadenken. Want ook ik zal daar ooit mee te maken krijgen. Hoe zal dat zijn?

Toch maakt Rien er iets van en geniet hij van de kleine dingen. Wat ik bijzonder vond, is dat hij ontdekte dat hij nog steeds van betekenis kan zijn voor anderen. Een beetje dankzij Rien Huizing leerde ik als jongen de wereld kennen via het NOS Journaal. Dit interview is dan ook echt een document. Ik kan u deze podcast van harte aanbevelen.

Dank, Hein! En ik hoop dat je nog heel lang doorgaat met Haren de Krant en met alles wat je verder nog bedenkt en onderneemt.