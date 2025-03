Column Emile Koopmans, architect uit Haren – maart 2015

Column:

Door: Redactie

Het lot van Henk

Hoeveel staat het Henk? EEN-VIER! Al heel lang staat Henk bij elke wedstrijd te kijken langs het veld. Zodra er gevoetbald wordt, op welk nivo dan ook, is hij er. Hij heeft een vaste plek bij het hek. En voor iedereen in de club is hij de vraagbaak naar de stand. Hoeveel staat het Henk? En je krijgt antwoord. Weer of geen weer. Zelfs bij stromende regen staat hij er. Onder de paraplu. Terwijl andere supporters in de kantine aan de bitterballen zitten, blijft hij op z’n post en geeft, als het hem gevraagd wordt, met geheven vingers, de stand door.

En toen kwam de Vriendenloterij. Die gaf, goedbedoeld, geld voor een digitaal scorebord. Tja, dus was Henk niet meer nodig. Hij keek naar het bord, bleef vriendelijk, zoals altijd, draaide zich om, pakte zijn fiets en vertrok. Hij kwam nooit meer op de club. Henk zit nu thuis, in zijn eentje voor het raam. Of een enkele keer op het bankje bij de speeltuinvereniging. Hij is eenzaam geworden, niemand vraagt hem ooit meer wat.

Ik heb een gruwelijke hekel aan loterijen. Vooral aan de vele reclame voor loterijen. Maar dit prachtige filmpje, over het trieste lot van de trouwe supporter Henk, heeft me gegrepen. Het spotje is niet genomineerd voor de Ster Gouden Loeki 2024, waarschijnlijk omdat het onbedoeld laat het zien dat de gokindustrie ook een verkeerde kant heeft. Loterijen maken niet alleen gelukkig. Laten we ermee ophouden.

Soms kijkt Henk thuis naar de TV. Dan ziet hij zichzelf, aan het hek. En dan ziet hij, dat er nu ook een hitsige mevrouw in beeld komt. Die zegt: doe toch mee met de Vriendenloterij! Als je wint kun je, net als Henk, zo nu en dan op reis. Maar Henk doet écht niet mee met de Vriendenloterij. En áls hij al zou winnen, ging hij écht niet op reis. Nee, Henk denkt verdrietig terug aan zijn plekje aan het hek. Want hij mist het voetbal. En hij mist vooral zijn rol aan de zijlijn. Wie haalt dat bord weer weg?



foto: Still uit reclame