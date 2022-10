Column Emilie Koopmans (oktober 2022)

Nieuws:

Door: Redactie

Zoek de verschillen

Haren is opnieuw verrijkt met twee fraaie woon-zorg gebouwen. Na alle investeringen van ZINN bij de Dilgt heeft ook Westerholm zijn best gedaan om er iets moois van te maken. Ik moet zeggen dat de poging geslaagd is. De twee gebouwen hebben veel gelijkenis, maar ze zijn toch behoorlijk verschillend. We gaan ze even bekijken.

De twee nieuwe woonblokken zijn parallel geplaatst aan het oorspronkelijke gebouw, met verbindingen ertussen. De rode vleugel is een paar jaar geleden al gebouwd en staat langs de Westerse Drift. Er is veel weerstand geweest vanuit de buurt. En dat kan ik me voorstellen. Want in de omgeving, langs de Westerse Drift, staan uitsluitend vrijstaande villa’s met een klassieke architectuur. Dan is deze rechthoekige kolos natuurlijk wel een erg harde tegenstelling tot de bestaande bebouwing. Toch valt het eindresultaat mee. Het gebouw staat voldoende ver van de weg. Bovendien is het niet te hoog en de gevel is gevarieerd met speelse raampartijen en fraai metselwerk. De rode kleur sluit goed aan bij de huizen aan de Westerse Drift.

Het andere gebouw, dat recent gerealiseerd is op de voormalige plek van de Sint Nicolaasschool, is gemêleerd wit/grijs/geel. Deze kleur past weer goed bij de modernere huizen langs de Beatrixlaan. De gevelopbouw is veel formeler dan bij het rode gebouw, omdat de achterliggende bouwstructuur afleesbaar is en streng wordt ingevuld met raampartijen en roosterachtige panelen. De uitkragende balkons zijn vormgegeven in hetzelfde metselwerk als de gevel en ze vallen daarmee nauwelijks op. Wel etaleren ze helaas alle merken tuinmeubelen, hetgeen een rommelig beeld vormt. In het rode gebouw zijn de balkons anders uitgevoerd. Daar zijn ze inpandig waardoor het meubilair minder opvalt. Dat levert een netter beeld op, passend bij de chique Westerse Drift. Tenslotte is het een goede keus geweest om het blok langs de Beatrixlaan halverwege in te snoeren waardoor het uit twee korte stukken lijkt te bestaan.

Een foutje is natuurlijk de krappe afstand van het rode gebouw tot de naastliggende woning aan de linker zijde. Daar is al genoeg over geschreven. Het is te hopen dat die bewoners een vorstelijk planschade-bedrag hebben geincasseerd. Westerholm heeft er in ieder geval van geleerd: het nieuwste gebouw heeft gelukkig overal voldoende afstand tot de omgeving.