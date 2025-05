Column Hein Bloemink (mei 2025)

Nieuws:

Door: Redactie

Wall

Onlangs mocht ik meepraten in een discussie op Radio Noord en het ging over koninklijke onderscheidingen. In voorbereiding daarop ging ik eens na wat nut en noodzaak zijn van lintjes. Naar mijn smaak zijn de lintjes ervoor bedoeld om mensen te eren die een opmerkelijke bijdrage hebben geleverd aan de samenleving. Nu ben ik een dorpsmens, dus ik beperk me even tot de lokale samenleving in Haren. Ik ben er diep van overtuigd dat het levensgeluk van een dorp enerzijds wordt bepaald door de randvoorwaarden die door lokaal bestuur worden geboden: goede wegen, veiligheid, eerlijke verdeling van rijkdom. Anderzijds wordt ons levensgeluk beïnvloed door gewone mensen die ‘de slingers ophangen’. Die kleur geven aan een dorp door zich in te zetten voor verenigingen, activiteiten in een wijk of buurthuis, exposities, cursussen, concerten…de lijst in Haren is gelukkig erg lang. In Haren zijn veel méér mensen die de leefbaarheid vergroten dan er ooit lintjes uitgereikt kunnen worden en zo kwam ik op een idee. Ik pleit voor een Wall of Fame in Haren; een fraaie muur op een zichtlocatie, waar foto’s met namen (voorzien van een QR-code) kunnen worden aangebracht van mensen die Haren mooier hebben gemaakt. Ik wil graag hun gezichten zien, zodat ze onderdeel worden van ons dagelijks leven in het dorp in het besef dat wij zelf het dorp zijn. Het zal ons inspireren om ook ons steentje bij te dragen; het straalt saamhorigheid uit; de Wall of Fame zegt ons dat dorpsgeluk niet alleen in handen ligt van hogere machten maar van onszelf. Om op deze Wall of Fame te komen heb je wat mij betreft de stem en motivatie van 100 mensen nodig en een Fame-commissie gaat het proces begeleiden. Voor de kosten is vast wel een fonds te vinden. En ik voorspel: de Wall of Fame in Haren zal veel bekijks trekken, want hoe mooi is het om te kijken naar mensen die goede dingen doen voor het dorp waarin je leeft?