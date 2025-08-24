Concert in Boeremaparkt Haren op 31 augustus

Nieuws:

Door: Redactie

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar kan er op zondagmiddag 31 augustus weer worden genoten van muziek in het prachtige decor van het Boeremapark. Deze keer zal de Groninger band ‘Ache Cubano’ de bezoekers trakteren op zomerse muziek op een hopelijk zwoele zomernamiddag in het park. Iedereen is van harte welkom en het bijwonen van het concert is gratis.

De Stichting Burgemeester Boeremapark bestaat dit jaar alweer 15 jaar en werd oorspronkelijk opgericht met als doel het park weer in oude luister te herstellen, maar ook om de culturele en recreatieve functie van het park te bevorderen. Dat laatste probeert de stichting te doen met onder andere de organisatie van de jaarlijkse zomerconcerten. De concerten zijn ook een mooie gelegenheid om op een prettige manier de contacten tussen buurtbewoners te versterken. En last but not least: het is ook een blijk van waardering voor al die betrokken mensen die zich al jarenlang inzetten voor het Boeremapark. De afgelopen jaren heeft het park in opdracht van de gemeente een flinke opknapbeurt gehad. De inzet van vrijwilligers blijft echter doorlopend nodig om het park heel en mooi te houden.

De succesvolle optredens van de Latinbands Los Cascos en Los Bomberos in voorgaande jaren smaakten naar meer. Daarom is ook deze keer weer gekozen voor aansprekende Latijns Amerikaanse muziek. Voor het zomerconcert op 31 augustus staat de Groningse band ‘Ache Cubano’ op het programma. De voetjes kunnen dus weer van de vloer! Het optreden begint om 15:00 uur (inloop vanaf 14:45 uur) en duurt tot ongeveer 17:00 uur. Iedereen is van harte welkom. De toegang is geheel gratis en de stichting trakteert de bezoekers op een hapje en een (fris)drankje. De muziek van Ache Cubano nodigt uit tot dansen, maar wil je zitten neem dan zelf een klapstoeltje mee!

Ache Cubano

De Groninger Cubaanse Son Band ‘Ache Cubano’ is al vele jaren een begrip in de salsa-wereld. Menigeen is bekend met het repertoire van de band en haar leden. De band speelt Cubaanse muziek in de stijl van Buena Vista Social Club. Het is volgens de Cubaanse traditie samengesteld, maar mixt deze traditie met modernere invloeden. De band brengt een mix van rumba, timba, son montuno en mambo. Kortom: de band staat garant voor een enerverend optreden.

Het zomerconcert in het Burgemeester Boeremapark wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de gemeente Groningen en het Postcodeloterij Buurtfonds.

Voor meer informatie over het zomerconcert in het Boeremapark en de activiteiten van de Stichting Burgemeester Boeremapark bezoek de website: www.boeremapark.nl .