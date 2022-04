Concert in Dorpskerk 24 april

Nieuws:

Door: Redactie

Stichting Dorpskerkconcerten Haren organiseert in samenwerking met de commissie Dorpskerk 800 jaar op zondag 24 april om 15.30uur een kleurrijk concert als eerbetoon aan de Harense Nicola├»- of Dorpskerk. “Wishful Singing” brengt met vijf zangeressen spirituele en religieuze liederen ten gehore, van Gregoriaans tot Hedendaags.

Toegang voor minderjarigen is vrij, jeugdigen/studenten betalen 5 euro en alle andere bezoekers 15 euro.

Reserveren gaat via geboektinharen@gmail.com of in de torenhal bij aanvang van het concert.