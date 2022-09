Concert in Noordlaren 18 september

Nieuws:

Door: Redactie

Noordlaren Muziek presenteert weer een zondagochtend, 18 september 2022, aanvang 10.30 uur, Bartholomeuskerk.

Feestelijk openingsconcert

met de Grunneger Troebadoer Jan Henk de Groot

en met een taartproeverij in de pauze

Na drie uitverkochte optredens op het afgelopen huiskamerfestival

‘Achter de Veurdeur’ komt Jan Henk de Groot het cultureel seizoen van Noordlaren Muziek feestelijk openen met een koffieconcert, traditiegetrouw inclusief taartproeverij!

Midden jaren 80 luisterde Jan Henk de Groot bij zijn opa en oma aandachtig naar

Ede Staal en de Stamtoavel van Radio Noord. Nu ruim 30 jaar later hoort hij zelf bij de top van de Grunneger muziek en stond hij met niet minder dan zo’n 25 liedjes in de

Grunneger 1000 van RTV Noord. Zijn Groningstalige albums ‘Weerom’ en ‘De wolf is trug’ werden bekroond met de Streektaalprijs van het Dagblad van het Noorden. Radiomaker

en tv-presentator Frits Spits roemt het album ‘De wolf is trug’ als ‘ongelofelijk goed!’, vergezeld van 5 sterren. En in het magazine Musicmaker lezen we: ‘De Groot bewijst

met ieder lied dat streektaal een verrijking is voor de Nederlandse muziek’.

Jan Henk de Groot zingt over herkenbare dingen zoals (speciaal voor de wat oudere luisteraars) het eeuwige gepiel met cassettebandjes in ‘Dubbelcassette-deck’, en over

de eerste erotische ervaring van een kleine jongen in ‘Mamme van Michel’. Het beklemmende ‘Kielsterachterweg’ spookt na beluistering nog dagen door je hoofd.

In de dorpskerk van Noordlaren zal Jan Henk bekend werk en nieuwe liedjes brengen.

Jan Henk de Groot

Zondagochtend 18 september 2022, 10.30 uur

Bartholomeuskerk – Lageweg 8, Noordlaren

Toegang: € 15,00. Jeugd t/m 12 jaar € 5,00

inclusief een kop koffie/thee én taart in de pauze

in het tegenover de kerk gelegen dorpshuis De Hoeksteen

KAARTEN RESERVEREN:

via e-mail:

info@noordlarenmuziek.nl