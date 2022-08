Correctie op artikel over KLM Flight Academy

Nieuws:

Door: Redactie

In het artikel over de KLM Flight Academy, dat deze week in Haren de Krant is verschenen, staat een onjuistheid, waar wij op zijn gewezen door Mark Gerritsen van de school.

In het artikel wordt vermeld dat men geen gebruikmaakt van MOGAS-brandstof (loodvrij), omdat dit niet leverbaar zou zijn voor de school (te weinig verbruik). Dit gaat echter niet over MOGAS, maar over loodvrije UL91 brandstof.

Op de vraag waarom de luchtvaartschool niet vliegt op loodvrije MOGAS, zegt Gerritsen dat hun toestellen daarvoor niet geschikt zijn en daarop dus niet mogen vliegen. Excuses voor het misverstand.