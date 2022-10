Crowdfunding gestart om uitvaart van vluchteling uit Oekraïne te bekostigen: Nog 5000 euro nodig. (Met update)

Door: Redactie

Willemijn Kemp en haar Sociale Brigade zetten zich in voor de vluchtelingen uit Oekraïne, die in Haren worden opgevangen in het Nesciohotel en Camping De Fruitberg in Onnen. Ze zijn geconfronteerd met een zeer pijnlijke situatie: één van de vluchtelingen is kort na aankomst in Haren overleden en nu zijn er geen middelen om hem een goede uitvaart te kunnen geven.

Het gaat om Anatolly Ivanovich Kozachov (1954-2022). Hij laat vrouw, kinderen en kleinkinderen achter. Tot de oorlog had hij een boerderij en leidde een goed leven, volgens de uitleg van Willemijn Kemp. Door deze oorlog moest hij op de vlucht slaan, eerst in eigen land en uiteindelijk naar Nederland. Op 14 oktober kwam hij aan in Groningen en werd ondergebracht in het Nesciohotel. Twee dagen later overleed hij aan een hartinfarct. Willemijn zegt dat dit het gevolg is van de stress die de oorlog bracht. Hij heeft nu zijn vrede gevonden in een vreemd land, waar hij maar twee dagen woonde.

De gemeente heeft mogelijkheden om in een dergelijke situatie een waardige uitvaart te verzorgen. Gemeente wilde wel ook betalen, maar dat is dan standaard voor een drielaags graf. Dat was voor de familie gevoelsmatig echt een groot probleem. Vandaar nu de keuze is gemaakt voor een enkellaags graf en daarvoor is extra geld nodig. Een uitvaartverzorger werkt met een flinke korting mee aan deze uitvaart.

Het streefbedrag is 6500,00 euro. Er zijn al 47 donaties binnen (1531,00 euro). Het doel komt in zicht. De Sociale Brigade vraagt lezers om te doneren.

https://www.doneeractie.nl/begrafenis-voor-net-aangekomen-oekra-239-ner/-68870



Update: een medewerker van uitvaartverzorging Boerhaave maakt voor eigen rekening een houten kruis.

Update 19.00 uur: het streefbedrag van 6500 euro is gehaald, binnen 12 uur.