Cursus ‘Grip & Glans’ voor ouderen

Wie een dagje ouder wordt, kan het gevoel hebben er alleen voor te

staan en niet meer deel te nemen aan de samenleving. Het ontbreekt je

aan energie om erop uit te trekken en mensen te ontmoeten.

Herken je dit? Dan is de cursus Grip & Glans iets voor jou!

Je ontdekt tijdens de cursus wat je zelf kan doen om in beweging te

komen en weer glans te geven aan je leven. Je volgt de bijeenkomsten

samen met andere ouderen en steekt ook wat van hen op. Het is gewoon

leuk om te doen, het is gratis en na elke bijeenkomst ga je vol energie

naar huis.

Als je de wereld om je heen als dof ervaart, werkt

Grip & Glans als een poetsdoek. Deelnemers zien

beter wat er wél is en ontdekken wat ze zelf kunnen

doen om hun leven meer invulling te geven.

Het leven krijgt meer glans.

Grip & Glans is een gezamenlijk aanbod van Humanitas, WIJ Groningen,

Eensamen050 en de gemeente Groningen

Aanmelden of meer informatie

Wil je meer weten of je direct aanmelden?

Bel Jony Vleeschhouwer (06-25635811)/Ciska van Hes (06-21220534)

of stuur een mail naar wijharen@wij.groningen.nl

o.v.v. Grip & Glans

Onnen

Wat: 6 gezellige Grip & Glans-bijeenkomsten van 2 uur;

Voor wie: 65 plussers uit Onnen en omgeving;

Waar: Dorpshuis De Tiehof, Bakkerweg 4, Onnen;

Wanneer: 8 november, 15 november, 22 november, 29 november,

6 december en 14 maart 2023 (terugkombijeenkomst);

Tijdstip: 9.45 uur – 11.45 uur;

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Cursus vol? In 2023 starten we weer met nieuwe trainingen.