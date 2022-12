De aankoop is rond, de handtekeningen gezet. Gemeente op 1 januari eigenaar van Hortus en Biotoop.

Door: Redactie

Vicevoorzitter drs. Hans Biemans van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA, op de foto links) van de gemeente Groningen hebben donderdagochtend hun handtekeningen gezet onder de koopovereenkomst waarbij de RUG het eigendom aan de gemeente overdraagt van Hortus en De Biotoop aan de Kerklaan. Naar verluidt betaalt de gemeente 3,6 miljoen voor de tientallen hectares ‘heilige grond’ tussen Stad en Haren.

Belanghebbenden, zoals CareX die De Biotoop exploiteert en Stichting Behoud Groene Hortus die de tuinen met vrijwilligers onderhoudt, waren vanochtend in opperbeste stemming. Zij zijn blij dat de groene long niet ten prooi is gevallen aan projectontwikkelaars en investeerders. Ware dat gebeurd, dan konden zij uitgaan van ongewenste ontwikkelingen waarbij Hortus en De Biotoop moesten vrezen voor hun bestaan. De Gemeente Groningen doet er alles aan om Harenaars gerust te stellen. In zijn korte toespraak repte de wethouder van goed ‘rentmeesterschap’ en dat woord werd nog eens onderstreept door Hans Biemans namens de RUG. Dat woord heeft een sympathieke lading, maar wat betekent het in dit geval?

Eindeloze garantie? Nee.

Mensen die Hortus en De Biotoop (creatieve broedplaats) willen behouden zullen het woord rentmeesterschap vooral uitleggen als een zachte garantie dat er geen gekke dingen staan te gebeuren. Toch houdt de wethouder een (nauwelijks waarneembare) slag om de arm. Hij zegt: “We gaan het komende jaar met alle betrokkenen praten en horen wat Haren met dit gebied wil. Op dit moment is het zeker onze intentie om aan die wensen tegemoet te komen, maar in de praktijk kan het best anders gaan. Kijk maar naar de discussie over het Oosterhamriktracé in de Stad. Wij willen op dit moment Hortus en De Biotoop behouden. Maar natuurlijk kan het gebeuren dat wij als gemeente voor nieuwe uitdagingen komen te staan, waarbij we dit gebied moeten bekijken als ontwikkellocatie.”

Geen verplichtingen

De wethouder doelt op de groei van het aantal inwoners van de gemeente (tot wel 270.000 in 2040) en daaruit kan over jaren een ‘change of plans’ voortkomen. Meer concreet: dan zou woningbouw een serieuze optie kunnen worden. Van Niejenhuis wekt de indruk dat dit scenario zich mijlenver in de toekomst zou kunnen voordoen. Vooralsnog voelt hij namelijk de morele verplichting om Hortus en De Biotoop hun huidige functies te laten behouden. De twee juristen (van gemeente en RUG) die aanwezig waren bij de ondertekening van het contract zeggen dat in de overeenkomst vooral de juridische overdracht wordt geregeld, waarbij één strookje grond van het Waterbedrijf Groningen in bruikleen blijft. Volgens hen heeft de RUG geen maatschappelijke voorwaarden aan de verkoop gesteld op het gebied van toekomstig gebruik. Aan de RUG is de nieuwe eigenaar straks dus geen verantwoording meer schuldig.

En dan De Biotoop

De Biotoop is overigens een bijzonder geval in dit verhaal. Daar wonen honderden mensen, die er deels een eigen bedrijf of atelier hebben. CareX beheert het pand, huurt dit straks van de gemeente en verhuurt de ruimtes aan de gebruikers. Wat wil de nieuwe huurbaas met dit complex? Volgens Rik van Niejenhuis zijn er drie opties. Hij zegt: “Optie 1 is: we laten het vijf jaar bestaan en gaan er dan iets anders mee doen. Optie 2: we laten het tien jaar bestaan. Optie 3: we laten het permanent voortbestaan. Daarbij moeten we wel de staat van het gebouw in de gaten houden. Het is denkbaar dat er te grote investeringen nodig zijn voor het onderhoud en dat we daardoor de plannen moeten bijstellen.” Het is duidelijk dat de wethouder ook hier de intentie heeft om de bewoners van De Biotoop voor de komende (minimaal vijf jaar) gerust te stellen, maar dat hij tegelijk ook daar de deur op een kier laat staan om het beleid te veranderen als daartoe aanleiding is.



Na de ondertekening werd nog wat gefilosofeerd over de toekomst met vertegenwoordigers van Stichting Behoud Groene Hortus, Jan Poutsma (rechts) en Douwe Wiersma.