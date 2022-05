De Biotoop: kritische geluiden van bewoners en procedures wegens gebrek aan transparantie

Door: Redactie

In Haren de Krant die 19 mei verschijnt staat een artikel over De Biotoop in Haren. Nu eens niet het gebruikelijke verhaal over het unieke karakter van deze creatieve broedplaats die in onze regio zijn gelijke niet kent. Nee, deze keer leggen we ons oor te luister bij bewoners die niet tevreden zijn over het gebrek aan transparantie van beheerder CareX Haren BV. Zij schetsen het beeld van een moeizame of zelfs verstoorde relatie met directeur Lenze Hofstee, die op zijn beurt vermoedt dat de critici iets persoonlijks tegen hem hebben. Het artikel doet niets af aan het woon- en werkgenot van de meeste bewoners, maar laat wel een schaduwzijde zien. Gebrek aan transparantie over met name financiën.

In de kern komt het erop neer dat de woonlasten voor de gebruikers de laatste jaren met tientallen procenten zijn gestegen zonder dat deze verhogingen door CareX worden onderbouwd. Dit gebrek aan transparantie heeft wantrouwen bij enkelen gewekt. De directie van CareX Haren BV stelt zich echter op het standpunt dat zij als BV niet verplicht is zich in de boekhouding te laten kijken.

Het artikel laat critici aan het woord, maar die worden niet met naam genoemd. Dat heeft te maken met een clausule in de bruikleenovereenkomst (het mag geen huur heten) waarin staat dat geen kritiek op De Biotoop mag worden geuit aan media. Wie dat wel doet riskeert uitzetting en dat overkomt juist deze weken één van hen. Ook wordt in het artikel duidelijk gemaakt dat verreweg de meeste mensen de kostenstijgingen begripvol slikken en dat zij genoegen nemen met de karige onderbouwing (‘alles wordt duurder’) die CareX hen geeft. Overigens zegt Lenze Hofstee in een reactie dat hij de kostenstijgingen wél voldoende heeft onderbouwd: gestegen energieprijzen en duurdere bouwmaterialen.

In twee procedures, aangespannen door één bewoner, heeft de Huurcommissie CareX in het ongelijk gesteld en dat zou CareX Haren BV alleen in deze casus al 12.000 euro aan restitutie kunnen gaan kosten. Echter, Lenze Hofstee betwist de uitspraak en acht de Huurcommissie niet bevoegd voor bruikleenovereenkomsten, zoals die in De Biotoop worden gebruikt. Deze week is een bewonersvereniging opgericht, die wil proberen de relatie met CareX Haren Bv te verbeteren.

Foto: Lenze Hofstee, archieffoto.