De Harense deelauto-community groeit

De oplettende Harenaar heeft het deze zomer vast gezien: langs de Rijksstraatweg hingen spandoeken over autodelen. Het Burgerinitiatief Deelauto Haren is succesvol bezig – de afgelopen tijd hebben zich veel nieuwe deelnemers aangemeld. Daardoor kan binnenkort een extra elektrische deelauto worden toegevoegd. De autodeel-community overlegt momenteel in welke wijk deze vierde auto het beste geplaatst kan worden.

Op maandagavond 22 september is er een gratis informatieavond met veel ruimte voor vragen. Voor

meer informatie en aanmelden via Autodelen – Duurzaam Haren

