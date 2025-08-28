Door: Redactie

De mensen op deze foto hebben elkaar voor het eerst ontmoet in september 1945 in de toren van de Openbare Lagere School in de Kerkstraat. We kennen dit gebouw nu als ‘t Clockhuys. Ze zijn elkaar sindsdien niet uit het oog verloren.

In 1992 was er een grote reünie van de OLS en daar was het eerste grote weerzien, dat werd gevolgd door een zoektocht naar meer oud-leerlingen. Hierbij werden socials ingezet en ook het blad Libelle plaatste een oproep. Zo ontstond in 2008 een lijst met 36 adressen, zowat de hele klas. Vanaf dat moment werden er jaarlijks reünies in Haren georganiseerd (met uitzondering van het corona-jaar). Zoals te verwachten zijn in de loop der jaren mensen overleden (11) en werd de groep reünisten kleiner. Op 26 augustus kwamen de kleuters van toen voor de zeventiende keer bij elkaar in de school waar alles begon. Erna Poutsma, één van hen, zegt dat het wel bijzonder was dat destijds in 1945 de 4-jarige kleuters uitgerekend in een toren met steile trappen werden ondergebracht. Daarna verhuisden ze naar het huis van de burgemeester, later naar de familie Niemeijer en uiteindelijk naar een houten barak aan de Hortuslaan, die in de jaren 60 jeugdsoos zou worden. Erna Poutsma denkt dar er een kans bestaat dat deze reünie de laatste was, gezien ouderdom en beperkte mobiliteit. Het was in meer opzichten dus een memorabele reünie.

Foto onder: www.oldgo.nl