De koeien gaan de wei weer in en het publiek kan het komen zien

Door: Redactie

Marjan en Freerk Hoving hebben een groot veefokbedrijf aan de Oosterweg in Haren. Op 12 april gaan de staldeuren weer open en zullen de koeien welhaast dansend de weiden weer opzoeken. Dat typische voorjaarsmoment kan door belangstellenden worden beleefd.

Volgens Marjan Hoving zullen de koeien weer in een uitgelaten stemming verkeren als zij weer naar buiten mogen. Publiek is welkom rond 13.30 uur op zaterdag 12 april. Zij zegt: “Als je het goed wilt zien moet je zorgen dat je aan de Noorderzanddijk staat. Op de boerderij aan de Oosterweg 125 bent u ook welkom, maar daar is de ruimte beperkt.”

Zodra de Hovings de koeien hebben laten gaan, kan het publiek op de boerderij de pasgeboden lammeren komen bewonderen.