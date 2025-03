De kwartjes van Storm Veldman

Door: Redactie

Onlangs verhuisde Storm Veldman (23) uit Haren zijn autopoetsbedrijf van Helpman naar Haren. Op Felland-Noord huurde hij een loods in het pand van voorheen Kluswijs. Waar wij tuinhout kochten, poetst Storm nu auto’s. Achter deze verhuizing zit een turbulent levensverhaal.

In het kort: Storm had een ingewikkelde jeugd, waarin hij een vader moest missen en veel op straat was, waar hij ook contact had met wat hij nu noemt ‘foute vrienden’. Alsof het zo moest zijn vielen er in de loop van de jaren kwartjes in zijn leven die hem weer op het goede pad brachten.

