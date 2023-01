Door: Redactie

De krant van januari is maandagavond 18.30 uur weer gedrukt en sinds dinsdagmiddag zijn onze bezorgers weer onderweg naar uw brievenbus. In Haren zijn alle brievenbussen bezocht op vrijdagavond. Buiten Haren is de bezorging volgende week woensdag klaar.

Heeft u de krant gemist? U kunt een exemplaar ophalen bij TinQ Kerklaan (in de shop) of Total Winterwerp (Rijksstraatweg 227 Haren).

Veel leesplezier!