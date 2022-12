Door: Redactie

Bij de Dorpskerk in Haren staat de kerstboom, 12 meter fier rechtop. U kunt deze dagen een wens in de boom hangen. Of een decembergedachte, die u wilt delen met passanten.

Het delen van gedachten kan het begin zijn van verbinding met elkaar, zo lijken de initiatiefnemers (Ondernemend Haren) te willen zeggen.