Deelnemers gezocht voor foodfestival Culinair Haren 7 en 8 oktober

De centrummanager van Haren, Daphne de Haan, doet een oproep aan ondernemers die willen deelnemen aan Culinair Haren.

Op 7 en 8 oktober organiseert Ondernemend Haren het foodfestival ‘Culinair Haren’ (voorheen ‘Heerlijk Haren’). Het vindt plaats rond de Dorpskerk. Deelname is dit jaar gratis. Wij zorgen voor een grote overkapping in het midden (voor de kerk) met biertafels, strobalen, heaters en verlichting. Iedere deelnemer krijgt een tent van 3 x 3 meter ter beschikking (zelf in te richten en verlichten).

De tijden: vrijdag en zaterdag van 16.00-22.00 uur. Om middernacht sluit de markt. Tussen 22.00-0.00 uur kunnen dus dranken en borrelhapjes worden geserveerd. Hoe gaaf zou het zijn als alle restaurants/speciaalzaken van Haren zouden meedoen aan dit foodfestival! Zin om aan te haken? Laat het weten met aan appje of bel mij: 06-23745612 (Daphne de Haan).