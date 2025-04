Deze jongeren gaan ervoor

Door: Redactie

Deze jonge sporters beleven niet alleen veel plezier aan floorball, maar zetten zich ook in voor de promotie van deze relatief nieuwe sport.

Floorball is zaalhockey met lichte ballen, lichte sticks en boarding. Volgens Jasper Woudenberg, één van de jeugdtrainers, is de sport populair bij scholieren en studenten. In Haren valt floorball onder de omnivereniging HSV, die de trainingen en wedstrijden coördineert. Jasper zegt dat het hier een goede gewoonte is dat jeugdspelers de jongere groepen gaan trainen en dat helpt bij het kweken van teamspirit. Wie zin heeft om deze sport uit te proberen kan kijken op www.hsv-haren.nl. Leuke bijkomstigheid is dat Jasper ook al jaren een trouwe bezorger is van Haren de Krant. Dus ook op die manier draagt hij zijn steentje bij aan verbinding in het dorp.

V.l.n.r. Maud, Rutger, Jasper, Peleg en Axel