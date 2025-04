Deze man heeft een verhaal waar we wat van opsteken

Door: Redactie

Als hij door Haren rijdt op zijn bakfiets valt Gradje op. Eigenlijk is alles bijzonder aan hem: zijn gebogen houding, zijn prevelen, zijn blaffende hondje en natuurlijk de teksten op zijn bakfiets. De strekking: Jezus leeft! Wat is het verhaal achter deze man, die graag wil getuigen van zijn verbintenis met God?

Voor Gradje (1967) is er een leven van vóór 27 augustus 1996 en daarna. Om het nog wat scherper te stellen: tot die datum leefde hij in een horrorfilm en daarna vond hij de weg omhoog. Wat is er op die dag dan gebeurd? Gradje: “Ik maakte mij klaar om voor mijn negentiende poging mijn leven te beëindigen. Op dat moment loop ik drie zendelingen van het woonwagenkamp in Hoogeveen tegen het lijf en die stelden me maar één simpele vraag: mogen we met je bidden? En dat raakte me recht in het hart, ik wist niet wat me overkwam. Ik stemde toe en op dat moment raakte God mij bijna letterlijk aan. Vanaf toen werd alles anders.”

Gradje vertelt zijn verhaal in Haren de Krant, die wordt verspreid tussen 22-29 april.