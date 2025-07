Deze twee kerels zijn…. Ja, wat zijn ze eigenlijk?

Door: Redactie

In een ronkend persbericht maakten Bert Schriemer (64) en Eeuwe Rodenboog (48) bekend dat hun bedrijf AKSI Automatisering in Haren was overgenomen door de Smizer Group. Twee mannen in ‘big business’, maar ze blijven er gewoon werken. We wilden deze mannen ‘in bonis’ leren kennen en ze vragen hoe dat nou voelt als je je bedrijf voor een flinke som geld kunt verkopen. Ontmoeting met twee…ja, wat zijn ze eigenlijk?

Waarde

Dadelijk leest u wat AKSI eigenlijk doet, maar eerst dit. Wie een interview met twee ‘snakkers’ verwacht, vergist zich. Hier zitten twee mannen die worden geïnspireerd door hun christelijk geloof en van waarde willen zijn voor de samenleving. Dat heeft met geld niet zoveel te maken, zeggen ze. “Het is een paar keer leuk om die getallen op je rekeningoverzicht te zien staan”, zegt Bert Schriemer. “Maar dan wil je vooral weer verder met de dingen die gedaan moeten worden.” Hij zet zich als vrijwilliger bijvoorbeeld in voor zijn kerk (Drachten) en voor vluchtelingen. Eeuwe Rodenboog is een biologisch hobbyboer met koeien die in het klein probeert een productieketen voor biologisch vlees te creëren voor mensen met lage inkomens.

Ai

Schriemer en Rodenboog lezen niet alleen in de Bijbel, maar bestuderen ook de wereldgeschiedenis. Als hobby. Boekenkasten vol en dat heeft een reden. De mannen gebruiken geschiedenis om de huidige tijd (en zelfs de toekomst) beter te begrijpen. Dat helpt ze bij het maken van zakelijke keuzes in hun bedrijf AKSI. De geschiedenis leert hen de patronen herkennen die telkens terugkeren. Om een voorbeeld te noemen: de naoorlogse vrijheid en veiligheid was voor veel mensen een vanzelfsprekendheid, maar Schriemer en Rodenboog weten dat die periode zeker zal worden gevolgd door tijden van wantrouwen, koude oorlog, technocratie en zelfs autocratie. In hun ICT-producten spelen ze daar op in. “Ai is mooi, maar we moeten nu al maatregelen nemen om chaos te voorkomen, want Ai zoekt straks naar informatie op plekken waar je ze niet wilt hebben”, zegt Rodenboog.

Wat doen ze?

Nu nog even over AKSI. Dit bedrijf (en haar zuster Cyscom) helpt het Midden- en Kleinbedrijf om veilig te reizen over de digitale snelweg, waar de gevaren op de loer liggen die we allemaal wel kennen: hacks, sabotage, spionage. Zelfs de VS zijn niet meer te vertrouwen, dus is het dan wel handig om de data van je bedrijf op te slaan in een ‘cloud’ waarvan je niet weet waar die zich bevindt en wie daar macht over uitoefent. Trump, Xi, Poetin? “Wij hebben daarom voor onze klanten drie eigen datacenters in provincie Grunn”, zegt Rodenboog. “En wie een probleem heeft belt naar Haren, waar gewoon mensen uit je eigen regio het gaan oplossen.”



Status

Toegegeven, de passage over wat AKSI precies doet is in dit artikel ultrakort. Dat komt doordat het interessantste deel van het verhaal niet over ICT gaat, maar over deze twee kerels en hun levensfilosofie. De vraag boven dit verhaal moet nu nog worden beantwoord: Wat zijn deze kerels eigenlijk? Zij brengen het ronkende verhaal over automatisering terug naar regionale proporties en naar de essentie. Voor hen is het bedrijf geen status, maar een onderdeel van hun leven waarin het vooral draait om geloof, harmonie en de juiste dingen doen. Deze kerels zijn dus:… mensen.



Bert Schriemer



Eeuwe Rodenboog