Dichtend door Haren

Door: Redactie

Arjen Boswijk is dichter en wandelt vaak door Haren. Daar komen als vanzelf de woorden naar boven.

Een reus in de Hortus van Haren

We dwaalden samen

in de Hortus van Haren

en ik waande me even in Amerika

waar de gigantische Sequoia bomen wonen

met hun oude wortels

in de aarde van de nieuwe wereld

om het land te zien als Dvorak

Ook die van Haren was niet mis

en stond krachtig in het arboretum

van de Laarmantuin te ademen

voor de bezoekers

met zijn voeten diep geworteld

sterk als een reus van een boom

En over 1000 jaar is hij oud

en zal de mensen in Haren verbazen

zoals wij ons eens verbaasden

over de omvang en roerloosheid

van de giganten van Californië