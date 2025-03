Dichters en jong talent op podium in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Op dinsdagavond 15 april is er in de Harense Forumbibliotheek een podium ingericht voor gevestigde dichters en jong talent. Naast Ingmar Heytze en Renée Luth treden op Michael ter Maat, Jørn Zeiler, Lilian Zielstra en Willemijn van de Walle.

Ingmar Heytze begon op 15-jarige leeftijd met dichten. Hij studeerde Algemene Letteren in zijn geboortestad Utrecht. In 1997 debuteerde hij met De allesvrezer en trad hij ook op tijdens de Nacht van de Poëzie. Heytze rekent men tot de zogenaamde Utrecht Maffia, een groep van Utrechtse schrijvers en columnisten, waartoe ook Manon Uphoff, Ronald Giphart, Jerry Goossens en Jack Nouws gerekend worden. In 2008 ontving hij de tweejaarlijkse C.C.S. Crone-prijs en in 2016 de Maartenspenning. In 2009 volgde zijn benoeming als Utrechts stadsdichter. In 2021 kwam het album Zwart Glimmend Chroom uit bij Excelsior Recordings.

Renée Luth is dichter, schrijver en presentatrice. Ze woont in Haren. In Groningen is ze afgestudeerd aan Academie Minerva als autonoom kunstenaar. In 2011 debuteerde Luth met haar dichtbundel Pingpongtong. In 2016 verscheen, ook bij uitgeverij Passage, haar bundel Preparaat. Haar gedichten werden opgenomen in diverse bloemlezingen. Luth geeft poëzieworkshops en presenteert regelmatig podiumavonden over poëzie. In 2019 werd Luth verkozen tot stadsdichter in Groningen, voor de periode tot 2021.

Michael ter Maat (Ethiopië, 1996) is schrijver en dichter. In 2020 stond hij in de finale van WriteNow! en sindsdien bouwt hij gestaag aan zijn schrijverschap. Hij droeg zijn werk voor op verschillende podia. Momenteel schrijft hij aan zijn debuutbundel Demarcaties (Uitgeverij Passage) die wordt verwacht in mei 2025.

Willemijn van de Walle (Groningen, 1986) is schrijver en theatermaker. Haar werk kenmerkt zich door persoonlijke thema’s, maatschappelijk engagement, humor en een schaamteloze liefde voor woordspelingen. Ze maakte haar debuut met spoken word tijdens Dichters in de Prinsentuin 2022 en was tot eind 2024 de officiële wijkdichter van de Korrewegwijk en De Hoogte.

Jørn Zeiler (Alkmaar, 1995) ) groeide op in Bergen (NH) en studeerde biologie in Groningen. In zijn poëzie spelen vogels en natuur, maar ook het gemis van dierbaren en de eindigheid van het leven een grote rol. Hij trad twee keer op bij Dichters in de Prinsentuin en verscheidene andere cultuurfestivals.

Lilian Zielstra (Stadskanaal, 1991) is dichter en schrijver. Ze was stadsdichter van Groningen. Haar debuutbundel Specimen kwam in oktober 2014 uit, als afsluiting van haar jaar als huisdichter van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze won de Frans Vogel Poëzieprijs. Ze werd voor haar laatste bundel, Mijn dochter draagt een steen, genomineerd voor de Eline van Haaren-prijs en voor het Beste Groninger Boek.

Poëzie Thuis is een initiatief van de Commissie Letteren van de Culturele Raad Haren in samenwerking met Forumbibliotheek Haren, het Nutsdepartement Groningen-Haren en boekhandel Boomker.

Poëzie Thuis met gevestigd en jong talent

Dinsdag 15 april 2025, 19.30-22.30 uur, Forumbibliotheek Haren, Brinkhorst 3, Haren

Entree: € 10,00; Stadjerspas € 5,00

Aanmelden tot 13 april via bijgaande link: https://www.supersaas.nl/schedule/geboekt/GEBOEKTINHAREN