De kerstmarkt in het centrum van Haren op 17 en 18 december wordt opgeluisterd door leden van de Dickens Sociƫteit, die de Dickensroom in Haren beheren.

In passende kleding, die doet denken aan de vertellingen van Charles Dickens, gaan zij rond over de markt. Er worden ook verhalen verteld door een ware verhalenverteller. Voor kinderen is er een speciale attractie: ze mogen legaal zakkenrollen.