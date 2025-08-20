Die ‘kast’ moest er niet zijn: Regenboog Café Haren positief ontvangen

Nieuws:

Door: Redactie

Willem Gustaaf Dekker van der Schoor uit Haren heeft nooit ‘moeilijk gedaan’ over zijn homoseksualiteit. Als jongen van veertien jaar ontdekte hij deze gevoelens en was er direct open over. Jan van der Steege moest aanzienlijk meer hindernissen overwinnen voordat hij open kon zijn. Hij was getrouwd en had al kinderen toen hij ‘uit de kast kwam’. Homoseksueel of lesbisch zijn is meestal geen abc-tje; en die ‘kast’ moest er eigenlijk helemaal niet zijn.

In Haren de Krant die wordt verspreid van 19-17 augustus staat het artikel met hun verhaal.

foto: Willem Gustaaf (zittend) en Jan (geen stel, maar wel beiden begaan met het regenboogverhaal).