Digitaal contact met de overheid; cursus moet mensen op weg helpen

Wie meer wil weten over de digitale overheid en wat je daar allemaal mee kunt kan zich aanmelden bij de cursus Digisterker. De eerstvolgende cursus vindt plaats in de Forumbibliotheek in Haren op 11, 18 en 25 oktober tussen 19:00 – 21:00 uur.

Met de cursus Digisterker leert men gebruik te maken van de digitale service van de overheid. Men leert in deze cursus stap voor stap hoe je handig en veilig informatie kunt vinden en hoe je digitaal iets bij de overheid regelt. Getrainde medewerkers helpen daarbij.

Aanmelden: https://forum.nl/nl/agenda/digid-wat-kan-ik-ermee?gclid=EAIaIQobChMI8NqzoaTR9AIVk9V3Ch00OQEVEAAYASAAEgJmYPD_BwE&utm_campaign=Nieuwsbrief+Haren&utm_medium=email&utm_source=Mailer