Dirk Dijkstra, ‘de man van het Zernike College’ overleden

Door: Redactie

Oud-rector van het Zernike College in Haren is onlangs overleden.

Hij was rector van het Zernike College van 2006 tot 2011 en heeft er in de ogen van velen een prachtige school van gemaakt. Het Zernike College had in de 90er jaren een grote reorganisatie doorgemaakt. Dijkstra was een rector met een heldere visie op personeelsbeleid en duidelijke opvattingen over de verdere ontwikkeling van het Zernike College. De school floreerde en het aantal leerlingen nam toe tot 3000. Dijkstra bracht ICT in het onderwijs, zoals de laptopklas bijvoorbeeld waarbij het gebruik van de laptop in het onderwijs werd versterkt. Veel ICT in het lesprogramma met als gevolg een stevige investering in lokalen en materiaal. Het atheneum plus – onderwijs, onderwijs voor o.a. hoogbegaafde leerlingen kreeg een nieuwe inhoudelijke impuls met in het lesprogramma filosofie, cultuur en wetenschap. Het Zernike College ontwikkelde juniorcolleges, de onderbouw met een breed aanbod en daarna gezamenlijk naar de bovenbouw. Een intensieve samenwerking met HBO-opleidingen werd opgezet. De samenwerking tussen Zernike en het Conservatorium is aan Dirk Dijkstra te danken. Na zijn pensionering in 2011 werd samen met Marinus Verkuil en Martine Slager door hem Music4allHaren opgericht. Voor jonge mensen met en zonder beperking werd muziek gemaakt onder leiding van studenten van het Prins Claus Conservatorium Voor zijn zoon Sander (die het syndroon van Down heeft) was M4A een wekelijks terugkerend feestje. En niet voor hem alleen.