Districtenstelsel bij komende gemeenteraadsverkiezingen: daar heeft Haren baat bij

Aanstaande dinsdag wordt door het college van B en W van de Gemeente Groningen gepraat over een opdracht vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken over een nieuwe procedure tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2026.

In de aanbeveling van het ministerie staat dat de vijf grootste gemeenten in Nederland zelf kunnen beslissen of zij gaan werken met districten. Dit zou in de gemeente Groningen beteken dat er in drie districten wordt gestemd: Haren, Ten Boer en Groningen. Het is de bedoeling dat in de gemeenteraad van 45 zetels een eerlijker vertegenwoordiging komt van de kleine dorpen. Concreet zouden in de gemeenteraad straks 20 zetels door Groningers worden bezet, 18 door Haren en 7 door Ten Boer.

Griffier drs. Leonie Euge-Naarding bevestigt het voornemen, maar zegt er direct bij dat het college in theorie de oproep van het ministerie naast zich kan neerleggen. “Het is een advies en er leven in onze gemeente wel wat bezwaren. Want waar haalt Haren bijvoorbeeld ineens 18 gekwalificeerde raadsleden vandaan? Dat geldt ook voor Ten Boer. Het districtenstelsel mag de kwaliteit van het raadswerk niet aantasten.”