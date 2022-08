Dit is waarom steeds meer mensen kiezen voor laminaat

Door: Sales

Ben je op zoek naar een nieuwe vloer? Dan valt er nogal wat te kiezen. Het aanbod van

vloeren is vandaag de dag ontzettend groot. PVC, een houten vloer of misschien toch

laminaat. Laminaat behoort tot één van de populairste vloersoorten van dit moment en dat is

niet geheel zonder reden. Deze vloersoort biedt namelijk tamelijk veel voordelen. Wanneer je

nog nooit een laminaatvloer hebt gehad, is het je misschien een raadsel waarom juist deze

vloer zo populair is. Waarom zou je precies voor laminaat kiezen als het aanbod zo

ontzettend groot is? Wat maakt dit type vloer nu zo speciaal? Hieronder leggen we uit

waarom steeds meer mensen voor laminaat kiezen en waarom dit wellicht ook voor jou een

goede keuze al zijn.

Eenvoudig te onderhouden

Een van de grootste voordelen van laminaat is dat het zeer gemakkelijk te onderhouden is.

Het schoonmaken van laminaat neemt nauwelijks tijd in beslag. Aanbevolen wordt om

dagelijks even te stofzuigen of een zachte bezem door het huis te halen. Op die manier

zullen er geen zand- of vuilresten in huis aanwezig zijn. Als dit onder de schoenen over de

vloer schuurt, kan dit immers mogelijk schade aanrichten aan de vloer. Verder is eens in de

één a twee weken dweilen meer dan voldoende om de vloer in topkwaliteit te houden.

Let wel op dat je niet te nat dweilt. Laminaat is meestal niet al te goed bestand tegen vocht.

Hierdoor kan de voer kromtrekken of er kunnen bollingen ontstaan. Wring daarom de dweil

altijd goed uit en zorg ervoor dat er geen vocht tussen de plinten terechtkomt. Gebruik ook

altijd een speciaal reinigingsmiddel voor laminaatvloeren voor het allerbeste resultaat. Ook

allesreiniger en groene zeep worden dikwijls gebruik, maar dit levert nog wel eens een dof

resultaat op.

Zelf te leggen

Er zijn maar weinig vloeren die men zonder ervaring kan leggen. Laminaat is hier echter één

van. Dit kan door vrijwel iedereen gelegd worden. Ook zonder ervaring. Meestal is de vloer

eenvoudig in elkaar te leggen en is het enkel een kwestie van op maat snijden. Zie het als

een grote puzzel die wordt gelegd. Met name in rechte kamers is dit ontzettend snel en

eenvoudig gedaan. Dat betekent ook dat je geen professionele mankracht op hoeft te

roepen. Zo bespaar je weer het nodige geld.

In alle soorten en maten verkrijgbaar

Op het gebied van laminaat zijn er ontelbaar verschillende keuzes. De vloer is in alle soorten

en maten verkrijgbaar. Van verschillende ‘houtsoorten’ tot allerlei diverse kleuren en extra

accenten. Je bepaalt zelf de stijl en uitstraling van jouw vloer. Hierdoor is er altijd wel een

vloer die bij jouw wensen en interieur past.

Betaalbaar

Wist je dat laminaat in tegenstelling tot veel andere vloeren ook nog eens extreem

betaalbaar is? Laminaat is al vanaf enkele euro’s per vierkante meter verkrijgbaar. Op die

manier blijft het leggen van een nieuwe vloer voor elk budget mogelijk.