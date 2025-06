Dit weekend topvoetbal op Esserberg

Nieuws:

Door: Redactie

Het Loed Nieveen Toernooi begint zaterdag in stadion Esserberg in Haren.

Het Loed Nieveen Toernooi (LNT) is een evenement dat zich richt op verbinding,

betrokkenheid en samenwerking, zowel binnen als buiten de club. Het toernooi trekt

topteams uit het hele land en biedt een platform voor jonge talenten om hun

vaardigheden te tonen. Het LNT is vernoemd naar de gewaardeerd vrijwilliger van Be

Quick 1887 die zich al 48 jaar inzet voor de club en begin 2025 door FC Groningen en

Robey Sportswear is uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar.

In 2025 zal het toernooi worden uitgebreid met extra lichtingen, waaronder de O11 en

O12 categorieën (16 teams per categorie), naast de bestaande O13, O14 en O15

categorieën (voor elke categorie is er plek voor 12 teams). Dit betekent dat er in totaal

maar liefst 68 teams zullen deelnemen. Dit maakt het Loed Nieveen Toernooi een van de

grootste en meest prestigieuze jeugdvoetbalevenementen in het noorden van

Nederland.

Naast spannende voetbalwedstrijden biedt het toernooi ook voldoende eet- en

drinkgelegenheden voor de bezoekers. Er zullen prijzen worden uitgereikt voor de beste

keeper, verdediger, middenvelder en aanvaller per leeftijdscategorie (JO13 tm JO15) en

daarnaast vallen de topscorer en beste speler van het toernooi nog in de prijzen. Het

evenement belooft een dag vol actie, plezier en sportieve hoogstandjes te worden.

Deelnemende clubs

De deelnemende spelers vertegenwoordigen clubs vanuit het hele land waarbij louter

teams deelnemen die op divisie niveau spelen. Ook de vertegenwoordigende teams van

‘De Trots van het Noorden’ geven acte de présence:

Achilles Enschede, VV Actief, AFC IJburg, SV Bedum, VV Bennekom, Blauw-Wit’34, FC

Burgum, SJO Coendersborg, ASV de Dijk, DSO, DVS’33 Ermelo, DZC’68, Fortuna

Wormerveer, FVC, VV Gorecht, FC Groningen, GRC Groningen, Gvav Rapiditas, VV

Heerenveen, VV Helpman, VV Hoogezand, SV Houten, HSC, Kolping Boys, LAC Frisia, FC

Lewenborg, SV Lygurgus, VV De Meern, VV d’Olde Veste, VV Omlandia, H.V. Quick, VV

Roden, ONS Sneek, SC Stadskanaal, Veendam 1894, Velocitas, VV Winsum, VV

Zuidhorn en uiteraard Be Quick 1887.