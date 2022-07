Docenten Harens Lyceum luiden de vakantie muzikaal in

Door: Redactie

De muziekdocenten van het Harens Lyceum hebben een alter ego: ‘De Muziekbazen’. En onder die naam maken ze er een gewoonte van om de vakantietijd in te luiden met een eigen ‘zomerhit’.

Dit jaar kreeg deze potentiĆ«le hit als titel mee: ‘Zonder jou’. In dit nummer, voorzien van een videoclip, zeggen de docenten indirect dat de leerlingen het hele schooljaar centraal staan in hun denken en doen, maar…in de vakantie even wat minder. Kijk en luister hier:

https://www.youtube.com/watch?v=D0Cg0qqhwgY