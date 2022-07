Doet de gemeente moeilijk met evenementenvergunningen?

Door: Redactie

Het afgelasten van de Beachweek in Haren werd door het Huis voor de Sport toegeschreven aan ‘ingewikkelde procedures’ rond de aanvraag van een evenementenvergunning door de gemeente. Dat roept de vraag op of de gemeente Groningen te bureaucratisch omgaat met aanvragen voor vergunningen. Worden organisatoren en initiatiefnemers door de gemeente Groningen ontmoedigd om nog iets te organiseren?

Samenleving stelt eisen

Deze vragen hebben we maar eens voorgelegd aan de afdeling die vergunningen voor evenementen verstrekt. Jolanda Egberts en Sil Doeksen (foto) van deze afdeling willen de kritiek graag nuanceren. In antwoord op de vragen stelt men dat Groningen beslist niet de bedoeling heeft om evenementen te traineren. Men zegt expliciet dat het tegendeel waar is. Maar tegelijk vraagt men begrip voor de rol die de gemeente namens de samenleving moet spelen. Men spreekt over balans tussen plezier en overlast. Tussen beheersbaarheid en onveilige situaties bij grote groepen mensen. Egberts erkent dat de eisen van de gemeente scherper en uitgebreider zijn dan voorheen, maar dat komt doordat de samenleving dat zelf vraagt. Evenementen die overlast geven, het milieu belasten of gevaar opleveren worden volgens haar door de samenleving niet meer geaccepteerd.

Geld verdienen?

Op de vraag of de gemeente niet te duur is, doordat soms flinke legeskosten worden berekend, zegt Jolanda Egberts dat de gemeente per jaar ongeveer 110.000 euro aan leges ontvangt, terwijl op haar afdeling tien mensen volhandig zijn met de vergunningverlening. “Er wordt hier geen geld verdiend aan leges. Het is lang niet kostendekkend”, aldus Egberts.

Volgens Egberts wil de gemeente al in een vroeg stadium adviezen geven aan de organisatoren van evenementen, zodat de vergunning een formaliteit zal zijn. Kleine feesten of acties hebben geen vergunning nodig. Ondanks alle goede intenties is het voor met name de wat kleinere evenementen in Haren steeds lastiger om aan de eisen te voldoen. Organisatoren klagen over de bureaucratie en oplopende kosten (die het gevolg zijn van nieuwe eisen). Wellicht kunnen zij in een vroeg stadium contact opnemen met Sil Doeksen, die aanspreekpunt is voor aanvragers.

In Haren de Krant van 23 augustus een uitgebreider artikel over dit onderwerp.

Regels

Bij evenementen die meer risico met zich meebrengen geldt een indieningstermijn van 14 weken. Daarbij geldt:

*een A-evenement is een regulier evenement (bijvoorbeeld loopjes / wandeltochten, themamarkt)

*een B-evenement is een aandachtsevenement (bijvoorbeeld Noorderzon, Oktoberfest, Bauke Mollematocht)

*een C-evenement is een risico-evenement (bijvoorbeeld 4Mijl, Koningsdag, Bevrijdingsfestival)

Overige evenementen moeten 8 weken tevoren worden aangevraagd en kleine evenementen behoeven slechts te worden aangemeld (3 weken tevoren).