Dorpskerk 800 jaar, de laatste festiviteiten

Nieuws:

Door: Redactie

De Dorpskerk van Haren bestaat 800 jaar en dat is de afgelopen maanden op verschillende manieren gevierd. Het feestelijke jaar werd vorige zomer afgetrapt met de verschijning van een ‘glossy’ over de Dorpskerk, die nog steeds gratis verkrijgbaar is. Op 14 mei worden de festiviteiten groots afgesloten met een middeleeuws festival aan de voet van de toren. Hieronder meer informatie. Of kijk op www.dorpskerkharen.nl.

14 mei Middeleeuws festival 12.00-17.00 uur

Grote én kleine mensen kunnen zich in de Middeleeuwen wanen als ze ronddwalen over het terrein rondom de kerk waar een middeleeuws kampement wordt ingericht; waar je een foto kunt laten maken bij de ‘schandpaal’; waar middeleeuwse kinderspelen zijn op het schoolplein achter de kerk. Wie dat wil kan zelfs leren zwaardvechten of boogschieten! Een lokale toneelgroep verzorgt een wagenspel, in de kerk is een korte lezing over de geschiedenis van de kerk, er is muziek, je kunt schilderen of zien hoe er wordt gekalligrafeerd; in de bibliotheek is een expositie ingericht met (kinder-) boeken die in de Middeleeuwen spelen en kun je luisteren naar een verhalenverteller… zo maar een greep uit de vele activiteiten van die middag. Omdat we als kerk graag gastvrij zijn delen we in Middeleeuwse sfeer soep en brood uit, terwijl door de plaatselijke scouting een broodje gebakken wordt boven een kampvuur. En bij dat alles kun je zo maar verrast worden door een vuurspuwende nar!

15 mei Oecumenische dankdienst 15.00 uur in de Dorpskerk

Op zondag 15 mei sluiten we het jubileumjaar af met een oecumenische dankdienst in de Dorpskerk. Alle kerken van Haren zullen hieraan een bijdrage leveren. De kerkdienst zal ook via een live-stream te volgen zijn.