Dorpskerkconcerten op komst. Kerk in Haren als concertzaal.

De Stichting Dorpskerkconcerten Haren organiseert in het seizoen 2022 – 2023, in samenwerking met de Culturele Raad Haren, zondagmiddagconcerten.

Aanvang concerten: 15.30 uur

12 februari 2023

Cugnon consort – strijksextet

o.l.v. Chris Duindam

12 maart 2023

Gauguin Ensemble – jubileum

Yfynke Hoogeveen, klarinet

Nata Tsvereli, piano

Karlien Bartels, cello

30 april 2023 EXTRA CONCERT!

Quirine Viersen, cello

Thomas Beijer, piano

prachtige start van ons 7e lustrum

Reserveren van kaarten is gewenst via www.geboektinharen.com

Foto: een eerder concert in de Dorpskerk (archief).