Dorpsraad Haren omgevormd tot Harens Belang

Door: Redactie

Dorpsraad Haren maakt een doorstart onder de naam Harens Belang. Volgens initiatiefnemer Rolf Smit kreeg Dorpsraad Haren sinds haar oprichting in 2023 nogal wat kritiek over zich heen, omdat mensen de indruk kregen dat men op de stoel van de gemeenteraad ging zitten.

De naam ‘dorpsraad’ werkte dit misverstand in de hand en het leverde telkens weer discussie op over de legitimiteit (‘jullie zijn niet gekozen’) in plaats van over de inhoud (Harense belangen). Onder een nieuwe naam, Harens Belang’, wil het bestuur van de stichting het opnieuw proberen. Smit: “We hebben inderdaad moeten concluderen dat “dorpsraad” een lading van politiek orgaan heeft. Vandaar dat de vergadering unaniem de naam “Harens Belang” heeft aangenomen. De statuten zijn aangepast en door de notaris ingeschreven.”

Wijken

Gerangschikt in wijken gaat Harens Belang nu proberen de stem van Harenaars te laten horen in de gemeenteraad en op het stadhuis. Er zijn inmiddels twee wijken actief: “Centrum” en “Oosterhaar”. Smit: “In beide wijken hebben bewoners van die wijken de handschoen opgepakt en zij zijn actief bezig om in hun wijk medebewoners te mobiliseren en samen te kijken hoe ze hun wijk nog beter kunnen krijgen. Uiteraard kunnen wij als bestuur daarin ondersteunen en helpen. Daarom de oproep aan de inwoners van Haren om met ideeën te komen. Dat kan door een mail te sturen naar info@harensbelang.nl. Misschien vind je het zelf ook wel leuk om als wijkvertegenwoordiger te kijken in je eigen wijk wat er speelt en namens Harens Belang de ogen en oren van Harens belang te zijn! Ook dan kun je dat via genoemd mailadres doen.”

Hulp gevraagd

Smit: “Om de gestarte wijken te helpen, maar ook voor de andere wijken, willen we dorpsbreed een enquête uit laten gaan. We zoeken studenten die daarbij zouden kunnen helpen. We kunnen ons voorstellen dat er binnen verschillende opleidingen interesse is om een gedegen onderzoek te doen in het kader van de nieuwe omgevingswet of andere maatschappelijke onderwerpen. Reacties kunnen naar info@harensbelang.nl.” Zie ook: www.harensbelang.nl



Voorzitter Rolf Smit: Verder onder de nieuwe naam Harens Belang.

Nieuw logo