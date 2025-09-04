De krant die je leest van A tot Z
Vrijdag 5 september, 2025
donderdag 04 september 2025

Nieuws:

Dorpsraad Haren omgevormd tot Harens Belang

Door: Redactie

Dorpsraad Haren maakt een doorstart onder de naam Harens Belang. Volgens initiatiefnemer Rolf Smit kreeg Dorpsraad Haren sinds haar oprichting in 2023 nogal wat kritiek over zich heen, omdat mensen de indruk kregen dat men op de stoel van de gemeenteraad ging zitten.

De naam ‘dorpsraad’ werkte dit misverstand in de hand en het leverde telkens weer discussie op over de legitimiteit (‘jullie zijn niet gekozen’) in plaats van over de inhoud (Harense belangen). Onder een nieuwe naam, Harens Belang’, wil het bestuur van de stichting het opnieuw proberen. Smit: “We hebben inderdaad moeten concluderen dat “dorpsraad” een lading van politiek orgaan heeft. Vandaar dat de vergadering unaniem de naam “Harens Belang” heeft aangenomen. De statuten zijn aangepast en door de notaris ingeschreven.”

Wijken
Gerangschikt in wijken gaat Harens Belang nu proberen de stem van Harenaars te laten horen in de gemeenteraad en op het stadhuis. Er zijn inmiddels twee wijken actief: “Centrum” en “Oosterhaar”. Smit: “In beide wijken hebben bewoners van die wijken de handschoen opgepakt en zij zijn actief bezig om in hun wijk medebewoners te mobiliseren en samen te kijken hoe ze hun wijk nog beter kunnen krijgen. Uiteraard kunnen wij als bestuur daarin ondersteunen en helpen. Daarom de oproep aan de inwoners van Haren om met ideeën te komen. Dat kan door een mail te sturen naar info@harensbelang.nl. Misschien vind je het zelf ook wel leuk om als wijkvertegenwoordiger te kijken in je eigen wijk wat er speelt en namens Harens Belang de ogen en oren van Harens belang te zijn! Ook dan kun je dat via genoemd mailadres doen.”

Hulp gevraagd
Smit: “Om de gestarte wijken te helpen, maar ook voor de andere wijken, willen we dorpsbreed een enquête uit laten gaan. We zoeken studenten die daarbij zouden kunnen helpen. We kunnen ons voorstellen dat er binnen verschillende opleidingen interesse is om een gedegen onderzoek te doen in het kader van de nieuwe omgevingswet of andere maatschappelijke onderwerpen. Reacties kunnen naar info@harensbelang.nl.” Zie ook: www.harensbelang.nl


Voorzitter Rolf Smit: Verder onder de nieuwe naam Harens Belang.

Nieuw logo

4 reacties

InwonerVanHaren zegt:

Andere verpakking, zelfde doelstelling. Weer een bestuurslaag erbij, echter niet gekozen via de reguliere route. Niemand aansprakelijk, wel prettig voor de zittende macht.

Hans zegt:

HarensBelang, die naam impliceert dat “ik” als inwoner van Haren hier belang bij heb.

Heb ik niet! Absoluut niet zelfs. Terug naar de vergadertafel maar weer!
Gauw je naam aanpassen.

(….red).

Dorpsbewoner zegt:

Beste Harens Belang. Stop met jullie activiteiten. Hier zit echt niemand op te wachten. Ik lees ook net even iets van jullie notulen op jullie site. Taalfouten in de notulen. Staat stijf van de afkortingen. Er is geen belangstelling voor wat jullie aan het optuigen zijn.

inwoner zegt:

Zoals al vaker gezegd is er totaal geen behoefte aan deze ondemocratische club. Blijkbaar zijn deze mensen niet in staat zich aan te sluiten bij een van de reeds bestaande politieke partijen en denken op deze wijze op totaal ondemocratische wijze namens inwoners van Haren invloed uit te oefenen. Ik heb hier als inwoner geen enkele behoefte aan. Eerlijk gezegd is het ook wat bijzonder dat Haren de krant keer op keer podium geeft aan deze club van querulanten. Ik vind het eerlijk gezegd ook een beetje een sneue club (worden), het ligt echt niet aan de naam dat iets als dit niet aanslaat. Er is geen enkele behoefte aan deze club van zelfbenoemde Don Quichot types. @redactie is het niet beter dit soort waanideeen niet langer een podium te geven? namelijk in artikel 50 van de grondwet staat zoiets als : volksvertegenwoordiging, De leden worden via verkiezingen gekozen, wat een kernaspect is van een democratisch land. (geparafraseerd).

Redactie zegt: Als de krant gaat bepalen of iets wel of niet een ‘waanidee’ is, zou dit de positie van de objectieve krant onhoudbaar maken, denken wij. Iedereen die zijn schouders zet onder ontwikkelingen in een dorp moet de kans en het podium krijgen om daarover te vertellen. Zolang het geen wet overtreedt of grenzen van fatsoen. Daarvan lijkt ons geen sprake en we hopen dat u dat met ons eens kunt zijn. Dus als u eens een initiatief ontplooit krijgt ook u in deze krant ruim baan. Volgens uw parafrase zouden belangengroeperingen die invloed op het bestuur van land of stad willen uitoefenen ook niet mogelijk zijn, want: niet gekozen. Dank voor uw feedback.

