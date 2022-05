Dorpsweg 5 in Onnen krijgt zonnedak

Nieuws:

Door: Redactie

Duurzaam Haren meldt dat wordt gewerkt aan de oprichting van een nieuwe coöperatie die zonnepanelen gaat exploiteren op het dak van een paardenstalling in Onnen (Dorpsweg 5).

Dit dak bevat asbest, dat moet worden verwijderd. Op het nieuwe dak zullen 260 zonnepanelen komen.

De dakvalidatie is uitgevoerd door Ecoop. Duurzaam Haren werkt samen met Ecoop om dit project op te starten: organisatie oprichting, leveranciers-selectie, energie-aansluiting, communicatie en werving van deelnemers, financiering en verzekering.

Al dit soort zaken moet worden geregeld voordat de zonnepanelen in werking zullen zijn. Hans Westra en Karma Sierts van Duurzaam Haren gaan hun schouders hieronder zetten. Duurzaam Haren zegt: “We willen het project graag verder uitbreiden met andere grote daken in Onnen, denk aan een grote schuur of stal of boerderij-daken. Heeft u zo’n dak of wilt u als inwoner van Onnen helpen bij dit project, dan vernemen we graag uw reactie. Voor de dakeigenaar zit er een verdienste in, maar we merken dat de drijfveer meer gelegen is in het sparen van de natuur en het klimaat.”