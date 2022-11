Douwe poetst weer auto’s in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Aan de Middelhorsterweg 30 brandt weer licht.

Douwe Heida (38) is na een afwezigheid van tien jaar terug in Haren met zijn autopoetsbedrijf. Tot 2012 was hij gevestigd in het pand van Total Peter Winterwerp. Toen verdween hij even van de radar om andere dingen te doen. Hij werd havenmeester in Heeg, maar de reistijd vanuit zijn woonplaats Assen brak hem op den duur wel op. Hij begon opnieuw een autopoetsbedrijf op een industrieterrein in Groningen, maar dat was wel een beetje uit de route; geen zichtlocatie. “Ik heb goede herinneringen aan Haren”, zegt Heida. “Ik kreeg de kans om het pand aan de Middelhorsterweg te huren en daar krijg ik nu weer veel klanten die ik van vroeger ken.” Heida gaat veel verder dan het simpel wassen van auto’s. Hij poetst ze, zodat ze in een showroom niet zouden misstaan. Met Peter Winterwerp van Total werkt hij op verschillende manieren samen. Zo werkt Hidde, bekend van Total, af en toe bij Douwe. Bovendien maakt hij gebruik van de hogedrukspuit van Total, omdat dit op zijn eigen locatie niet is toegestaan. Zie ook www.douwesautopoetsservice.nl