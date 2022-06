Door: Redactie

Het is een terugkerend tafereel in deze tijd van het jaar. Onwennig lopen de koeien weer door de weilanden en glijden soms in de sloot. Donderdagavond was het raak in Onnen. Maar liefst drie koeien zaten vast in sloten.

De brandweer moest eraan te pas komen om de dieren met mankracht weer op de wal te trekken.

Foto: 112Groningen/Haren de Krant