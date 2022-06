Dringend behoefte aan kerkvrijwilligers in De Dilgt

Door: Redactie

Het voortbestaan van de wekelijkse kerkdiensten in woonzorgcentrum De Dilgt in Haren is onzeker. Er zijn nauwelijks nog vrijwilligers te vinden, die willen helpen om bewoners van De Dilgt vanuit de afdelingen van en naar de kerkdiensten te begeleiden, maar ook om spullen klaar te zetten en koffie te schenken.

Volgens de Geestelijk Verzorger van De Dilgt is er onder ouderen veel animo om de diensten op zondag te bezoeken, maar zonder vrijwilligers is dat niet haalbaar. Zij doet een oproep aan mensen die zich willen inzetten voor de kerkdiensten om zich als vrijwilliger te melden, ook al is dat tijdelijk. Mail aan: welzinn@zinnzorg.nl