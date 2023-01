Dronken Harenaar rijdt woning in Tynaarlo binnen

Door: Redactie

Een Harenaar van 40 jaar heeft vandaag in alle vroegte drie keer bewezen zijn verstand verloren te hebben. Hij ging namelijk zonder rijbewijs tóch rijden, had teveel gedronken en reed ten slotte ook nog een woning binnen in Tynaarlo. De man is door de politie aangehouden.

De Harenaar moet het spoor bijster zijn geweest. Hij was eerder in de nacht al aangehouden op de weg van Peize naar Vries, waar hij weigerde mee te werken aan onderzoek naar alcoholgebruik. Daarop werd hem het rijbewijs afgenomen. Later maakte hij weer kennis met agenten, toen zijn auto zich in de zijgevel van een huis had geboord.

Volgens de politie is de woning flink beschadigd.

Foto: Brandweer Zuidlaren