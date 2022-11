Edwina Caspers wil vrouwen gratis een boost geven in lastige tijden

Nieuws:

Door: Redactie

Blush Clinic is sinds 2012 een huidinstituut in Eelde en Haren (Brinkhorst). In het kader van het 10-jarig jubileum van Blush Clinic komt er een gratis evenement. Edwina Caspers-Martin van Blush Clinic: “Wij staan voor het ‘empoweren’ van alle vrouwen, dus ook de vrouwen die het zwaar hebben. Die elke dag maar door­knokken, bij­voor­beeld vanwege financiële, familie- of gezond­heids­­problemen.”

Speciaal voor deze Powervrouwen organi­seert Blush Clinic op 17 december een bijzondere dag met gratis behande­lingen in Eelde, waarbij kan worden gekozen voor een manicure, pedicure of een ont­span­nende huid­behan­deling. Deze Powervrouwen worden helemaal in de watten gelegd, zodat ze de feestdagen stralend in gaan.

Wie gunt u zo’n gratis behandeling? Om iemand te nomineren zie de volgende pagina: https://blush.clinic/blush/nieuws/powervrouw