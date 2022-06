Een bijzondere landing bij Harense bouwmarkt

Door: Redactie

Dinsdagmiddag rond 17.30 uur was een oorverdovend kabaal te horen nabij bouwmarkt Kluswijs in Haren (Felland-Noord). De traumaheli zette een landing in op de parkeerplaats van de bouwmarkt. Op het filmpje is te doen hoe de ‘gele libelle’ behoedzaam daalt.

De traumaheli en politie waren opgeroepen omdat zich in de directe omgeving een medische calamiteit had voorgedaan. Kluswijs bleek de meest geschikte en dichtsbijzijnde landingsplaats. In de bouwmarkt zelf was niets aan de hand.



Foto: 112 Groningen / Haren de Krant

Filmpje: Passant.