Door: Redactie

Op de weg tussen Haren en Onnen (Felland) raakte dinsdag aan het einde van de middag een auto van de weg en kwam na een botsing met een boompje op de zijkant tot stilstand.

Of de bestuurder zich liet afleiden of dat er een andere oorzaak is van het ongeval is niet bekend.

Foto’s: 112 Groningen / Haren de Krant P. Wind