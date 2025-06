Eerste vlucht vanaf GAE naar West-Ierland

Door: Redactie

Zaterdag vertrok de eerste rechtstreekse vlucht van Groningen Airport Eelde naar Ireland West Airport Knock, een initiatief van reisorganisatie BBI Travel uit Eelde. Deze nieuwe verbinding biedt reizigers uit Noord-Nederland de mogelijkheid om West-Ierland te ontdekken, een regio bekend om zijn natuur, rijke cultuur en gastvrijheid.

De eerste vlucht werd officieel gelanceerd door de Ierse ambassadeur in Nederland, mevrouw H.E. Ann Derwin, gedeputeerde van Drenthe Willemien Meeuwissen en Karen van der Horst, Manager Northern Europe bij Ierland Toerisme. De komst van de ambassadeur symboliseert de verbinding tussen Noord-Nederland en West-Ierland: “Ik kom zelf uit Sligo en ben daarom zeer verheugd met deze nieuwe verbinding tussen het Noord- Nederland en Noordwest-Ierland, waardoor bezoekers de adembenemende schoonheid van de Wild Atlantic Way kunnen ervaren.” Groningse influencer TikTok Tammo zorgde voor een feestelijk tintje met een verrassingsoptreden, waarbij hij een aantal Ierse klassiekers vertaald naar het Gronings, uit zijn theatershow Tammo Zingt Folk ten gehore bracht. Verder waren ook vertegenwoordigers van Ireland West Airport Knock en luchtvaartmaatschappij Emerald Airlines aanwezig.