Eindelijk kan KPN verder met glasvezel in Oosterhaar

Nieuws:

Door: Redactie

Zoals eerder in Haren de Krant werd gemeld was er dit voorjaar een stagnatie in de uitrol van glasvezel in Haren, met name aan ‘de andere kant van het spoor’ (Oosterhaar). Onverwacht bleek de buis onder de spoorlijn door reeds gevuld met allerlei kabels die niet waren gemeld in de officiële systemen. Daarom moest aannemer Allinq een nieuwe buis boren in de richting van Oosterhaar. Dat gebeurde nabij het NS Station. KPN verwacht eind 2025 klaar te zijn met de aansluiting in Haren.

Joeri Munier, Gebiedscoördinator KPN: “Nu de boringen en graafwerkzaamheden klaar zijn, kunnen we de woningen daadwerkelijk aansluiten. Bewoners van de wijk Oosterhaar zien nu een oranje sprietje uit de grond steken. Dit is de glasvezelkabel die onze monteurs van buiten naar binnen brengen. Zij zorgen ervoor dat de aansluiting netjes wordt geïnstalleerd en klaar is voor gebruik.” Dit laatste gebeurt sowieso. Daarna is het aan de bewoners zelf of zij gebruik gaan maken van de diensten van KPN of van een andere provider.

Hoe gaat het nu verder?

Bewoners ontvangen van KPN een brief voor een afspraakvoorstel met de glasvezelmonteur. Deze afspraak kunnen ze zelf wijzigen als het niet uitkomt. Tijdens de afspraak plaatst de monteur de glasvezelaansluiting op de eerder bepaalde locatie in de woning. Vervolgens wordt de glasvezelkabel vanuit de straat via een klein gat in de buitenmuur naar binnen gebracht. Dit gat wordt na installatie afgedicht. Om daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van glasvezel, hebben bewoners een glasvezelabonnement nodig en apparatuur van hun provider. Na installatie kunnen bewoners kiezen uit meer dan 50 providers. Zodra het modem van de provider is aangesloten, kunnen zij gebruikmaken van snel en stabiel internet, aldus KPN.

KPN vervangt in heel Nederland het kopernetwerk door glasvezel. Zo krijgt iedere straat een upgrade naar sneller internet. KPN heeft een open netwerk waarop meerdere providers diensten aanbieden.